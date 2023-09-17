أين ذهب هازارد بعد انتهاء فترته البائسة مع ريال مدريد؟.. الاعتزال يطارده

4 سنوات مرت على خروج البلجيكي إيدين هازارد من مملكته داخل الدوري الإنجليزي، بعدما كان ملكًا متوجًا بالألقاب الفردية في تشيلسي، ليذهب في صفقة استثنائية إلى ريال مدريد على المستوى المادي فقط، باعتبارها شهدت نهاية إكلينيكية لمسيرته التي باتت مهددة بالانتهاء.

هل يستمر هازارد في الملاعب أم سيعتزل؟

فترة بائسة قضاها البلجيطي في ريال مدريد، دامت لـ4 مواسم، ومنذ رحيله بنهاية الموسم المنقضي، يظل هازارد بدون ناد بسبب الفترة التي قضاها في الظل داخل برنابيو، إذ شارك في 76 مباراة فقط، على مستوى جميع المسابقات، بسبب الإصابات المتكررة، والتي ربطت اسمه بالاعتزال أكثر من مرة.

هازاد الذي لا يزال يبحث عن ناد يدافع عن ألوانه، يثق في قدرته على العطاء داخل الملاعب لسنوات جديدة، لذلك يسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي، الذي حقق مجده بين صفوفه، على مدار 7 سنوات قضاها بقميص تشيلسي، سجل أكثر من 100 هدف، صحيفة «ميرور» صنعت تقريرًا عن مصير إيدين هازارد، أكدت خلاله أنه يعيش فترة ومرحلة مؤسفة في حياته، وأنه بحاجة إلى قوة عقلية ونضج من أجل العودة، خاصة أنه بات في أوائل الثلاثينيات من عمره، الأمر الذي قد يزيد من تعقيدات عملة استعادة لياقته وقوته، وقالت: «إنه لأمر مؤسف لكرة القدم أن لاعبًا من مستواه لا يلعب في الوقت الحالي».

التقرير تحدث تفصيليًا عن إيدين هازارد، وكم يتبقى من عمره داخل الملاعب، إذ يملك البلجيكي القدرة على الوجود وتقديم مستوى استثنائي، حتى بلوغ عامه الـ 35 عامًا، مثلما يفعل لوكا مودريتش، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا ولا يزال يلعب على أعلى مستوى. إذا تمكن المدرب المقبل لهازارد من إقناعه وشعر حينها أنه لا يزال لديه هذا الطموح، فيمكنه الاستمرار.