عادل فكري: تفاجأت بقبول الرئيس السيسي دعوتي لتناول الغداء.. والناس كلها بتحبه

قال عادل فكري عبدالعليم، المواطن الذي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في منزله بقرية «سدس الأمراء» ببني سويف، إنّه تفاجأ بقبول الرئيس دعوته لتناول الغداء معه في منزله، خلال تفقده مساكن الإسكان الاجتماعي وتلبيه الرئيس لدعوته.

وأضاف «فكري»، خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة قنوات dmc، أنّه شكر الرئيس على مجهوداته وما يقدمه للقرية من خلال مبادرة «حياة كريمة»، معلقًا: «الرئيس إنسان خلوق وتفاجأت بقبوله الدعوة، وقررت إهدائه السبحة الخاصة بي، والرئيس السيسي قبلها وقال دي حاجة جميلة».

محبة الناس كبيرة للرئيس السيسي

وتابع: «محبة الناس كبيرة للرئيس السيسي، وطلب الخروج إلى البلكونة لتحية المواطنين وقولتله اتفضل، وحضن كل الناس وتبادل معهم التحية ورد على كل من هتف ونادى عليه».