«مصر أكتوبر»: قرارات الرئيس السيسي أسعدت ملايين المصريين

أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة وغيرها من القرارات المهمة.

قرارات السيسي غير مسبوقة في تاريخ مصر

وأكدت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القرارات خطوات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وتعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن هذه القرارات أدخلت السعادة على ملايين من المصريين، كما أنها تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية.

وأضافت أمين أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر، أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال الفترة الماضية من غلاء الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

زهران: الدولة تضع المواطن المصري البسيط على رأس أولوياتها

وأشارت إلى أن الدولة تضع المواطن المصري البسيط على رأس أولوياتها، وتسعى بكل الطرق إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.