المتسبب بحرائق غابات الجزائر في قبضة الأمن.. يبلغ من العمر 56 عاما

ألقت السلطات الأمنية الجزائرية، أمس السبت، القبض على الشخص المتسبب في الحرائق التي اندلعت، أمس الأول الجمعة، بغابات عش الباز بمنطقة بوليماط بولاية بجاية شمال البلاد، مشيرة إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 56 عاما.

وأضاف موقع «النهار أون لاين» الجزائري، أن المشتبه به في حرائق الغابات يدعى «ت. ر»، وتنحدر أصوله من ولاية بجاية، دون كشف مزيدا من التفاصيل.

وأمس السبت، أعلنت مديرية الحماية المدنية في ولاية جيجل الواقعة شرق البلاد، اندلاع حريق بغابات إيمولة بمنطقة المزاير، موضحة أن الحريق لا يشكل خطرًا على السكان، وفقا لما ذكره موقع «النهار اون لاين» الجزائري.

وتدخلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، أمس الأول السبت، لإخماد حريق أحراش بولاية جيجل. وكان حريقا نشب بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات بولاية بجاية شمال الجزائر، فيما أخلت السلطات، المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.