رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حرائق غابات الجزائر تشتعل مجددًا.. إخلاء مناطق مأهولة بالسكان (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:36 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
حرائق غابات الجزائر

حرائق غابات الجزائر

حرائق غابات الجزائر تضرب البلاد مجددًا، إذ شهدت ولاية بجاية الجزائرية نشوب حريق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل غابات الساكت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية. 

حرائق غابات الجزائر

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الجزائرية، أن مساحة حرائق غابات الجزائر تمتد في مناطق عش الباز وبوليماط إلى حدود بلدية توجة، وتهدد المناطق السكانية. 

وسجلت حرائق غابات الجزائر في بعض الغابات في مناطق تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة، وما زالت جهود إخماد الحرائق مستمرة في مهوي بلدية تيشي وعش الباز بلدية بجاية.

فرق الحماية المدنية يواصل جهوده في عملية إخماد حرائق غابات الجزائر

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية جهودها في عملية إخماد الحرائق، وقد خرج المواطنون لتقديم المساعدة لأفراد الحماية المدنية في منع انتشار النيران قرب المنازل.  

وأفاد مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية بنشوب حريق في إحدى غابات منطقة عش الباز، وكما اتخاذ إجراءات لإخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، مؤكدًا توفير رتل متنقل من قبل الولاية، بالإضافة إلى وجود أرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، حيث تم إخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، بالإضافة إلى أنه يتم تنسيق جهود مصالح الحماية المدنية مع الجيش الوطني الجزائري لمواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.  

اقرأ المزيد:

حرائق غابات الجزائر.. زيادة الخسائر ومحاولات إخماد مستمرة (فيديو)

تطورات حرائق غابات الجزائر.. إجلاء 1500 شخص وفتح تحقيقات

نشوب حريق في غابات بولاية بجاية شمال الجزائر

الجزائر تتضامن مع المغرب وتفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية

إصابة 15 شخصاً بتسمم غذائي في الجزائر بعد تناول وجبة «بيتزا»
بقلم أحمد عادل موسى