حرائق غابات الجزائر تشتعل مجددًا.. إخلاء مناطق مأهولة بالسكان (فيديو)

حرائق غابات الجزائر تضرب البلاد مجددًا، إذ شهدت ولاية بجاية الجزائرية نشوب حريق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل غابات الساكت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية.

حرائق غابات الجزائر

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الجزائرية، أن مساحة حرائق غابات الجزائر تمتد في مناطق عش الباز وبوليماط إلى حدود بلدية توجة، وتهدد المناطق السكانية.

وسجلت حرائق غابات الجزائر في بعض الغابات في مناطق تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة، وما زالت جهود إخماد الحرائق مستمرة في مهوي بلدية تيشي وعش الباز بلدية بجاية.

حريق مهول بأعالي غابات "الساكت" في ولاية #بجاية الجزائرية. pic.twitter.com/u53CeUDdOW — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 16, 2023

فرق الحماية المدنية يواصل جهوده في عملية إخماد حرائق غابات الجزائر

ومن ناحية أخرى، تواصل فرق الحماية المدنية جهودها في عملية إخماد الحرائق، وقد خرج المواطنون لتقديم المساعدة لأفراد الحماية المدنية في منع انتشار النيران قرب المنازل.

وأفاد مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية بنشوب حريق في إحدى غابات منطقة عش الباز، وكما اتخاذ إجراءات لإخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، مؤكدًا توفير رتل متنقل من قبل الولاية، بالإضافة إلى وجود أرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، حيث تم إخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر، بالإضافة إلى أنه يتم تنسيق جهود مصالح الحماية المدنية مع الجيش الوطني الجزائري لمواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.