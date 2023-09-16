طقس مضطرب في الجزائر.. موجة حر تضرب عدة ولايات وأمطار رعدية بأخرى

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، في بيان رسمي اليوم السبت، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تشهد عدة ولايات في الجزائر موجة حر، بينما تشهد ولايات أخرى أمطاراً رعدية مصحوبة بحبات البرد، وفق ما ما أوردت الإذاعة الجزائرية قبل قليل.

الأرصاد تحذر من موجة حر في ولايات بالجزائر

ورفعت الأرصاد الجزائرية درجة التحذير إلى تصنيف يقظة «برتقالي»، إذ تتعرض بعض الولايات إلى موجة حر في الجزائر، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 و41 درجة، وذلك على مدار اليوم السبت، بينما تبدأ في الارتفاع غداً الأحد، لتصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

وتضمنت المناطق التي تشهد موجة حر في الجزائر، كلاً من بومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، وعنابة، والطارف.

مناطق جزائرية تشهد أمطاراً غزيرة

وكشف الديوان الوطني للأرصاد عن سقوط أمطار على عدة ولايات جزائرية، تتضمن سوق أهراس، وتيبازة، وبني عباس، بالإضافة إلى مناطق أخرى، منها أم البواقي، وتبسة، وقالمة، وتندوف، وتلمسان، وقسنطينة، والبيض، والنعامة، والبليدة، وبشار، وتقدر كميات الأمطار المتوقعة بما يتراوح بين 20 و40 ملم.

وأضاف البيان إن بعض الولايات الجزائرية تشهد سقوط أمطار مصحوبة بنشاط للرياح، وتتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 ملم.

حرائق غابات الجزائر

وشهدت ولاية بجاية الجزائرية نشوب حريق غابات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل غابات «الساكت»، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها في عملية إخماد الحرائق، وقد خرج المواطنون لتقديم المساعدة لأفراد الحماية المدنية في منع انتشار النيران قرب المنازل.