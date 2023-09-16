حرائق الغابات في ولاية بجاية الجزائر تخرج عن السيطرة.. بسبب موجه الحر

استعرت حرائق غابات «الساكت» بولاية بجاية، شرق الجزائر، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى اتساع دائرة النيران، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حرائق الغابات في ولاية تيزي وزو، بينما تواصل جهودها للسيطرة على حريق بجاية، وفق بيان للحماية المدنية، مساء اليوم السبت.

حرائق الغابات في ولاية بجاية بالجزائر

وبحسب البيان، فقد اندلع حريق هائل قرب مدينة تيشي، وفي غابة عش الباز بولاية بجاية شرق الجزائر، كما اندلع حريق محدود في غابة قرية إيغداسن، بولاية تيزي وزو، تمت السيطرة عليه.

وأكدت الحماية المدنية أنه تم إخماد حريق غابة مهوي، وأصبح تحت الحراسة حالياً، بينما مازالت عمليات الإخماد متواصلة في غابة عش الباز، وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة الحريق، وتعمل على إخماد النيران.

كما أشار البيان إلى أنه في ولاية تيزي وزو، تم إخماد الحريق، وعملية الحراسة متواصلة.

الأرصاد تحذر من موجه الحر

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد بأن اندلاع الحرائق جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، محذرة من أن مناطق شمال وشرق البلاد، ومنها ولايات بجاية وتيزي وزو، سوف تتعرض لموجة حارة على مدار يومي السبت والأحد، ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

وأضاف البيان أن شمال وشرق الجزائر يشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، وهو تأثير آخر بسبب التغيرات المناخية، التي سببت الجفاف وموجات حر شديدة.

وقامت الحكومة الجزائرية بالدفع بفرق التدخل من ولايات برج بوعريريج، وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة، كما تدخلت مروحيات الإسعاف الجوي، بحسب بيان الحماية المدنية، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.