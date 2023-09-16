نشوب حريق في غابات بولاية بجاية شمال الجزائر

نشب حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات بولاية بجاية شمال الجزائر، دون وقوع خسائر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأخلت السلطات الجزائرية، المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر جراء حريق بإحدى غابات منطقة عش الباز ببوليمات بولاية بجاية شمال الجزائر.

وقال مدير الحماية المدنية بولاية بجاة الجزائرية إن الجهود تتضافر مع قوات الجيش الجزائري لمواجهة أي مخاطر.

وأمس الجمعة، تدخلت فرق الحماية المدنية، لإخماد حريق أحراش وقصب بالطريق الوطني 43 واد منشة بولاية جيجل شرق البلاد.

وكانت الأرصاد الجوية الجزائرية، حذرت في وقت سابق، من تسجيل موجة حر على السواحل الشرقية، حيث تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية تحت الظل، وفقا لما ذكره موقع «النهار أون لاين» الجزائري.

وأضافت الأرصاد الجوية الجزائرية، أن الولايات المعنية: «بومرداس-تيزي وزو- بجاية- جيجل- سكيكدة- عنابة-الطارف»