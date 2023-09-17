رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم يصل إلى الأقصر لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي

كتب:

أميرة فكري
09:33 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
وزير التعليم

وزير التعليم

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى محافظة الأقصر؛ لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029 بالتعاون مع «يونيسف» مصر، وافتتاح عدد من المدارس في المحافظة، إضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

واستقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الوزير فور وصوله.

اقرأ المزيد:

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يفتتحان المدرسة المصرية اليابانية

وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مجمع «الريفية» اليوم

اقرأ في عدد الوطن غدا.. وزير التربية والتعليم: لم يحصل أي طالب على مجموع 100% هذا العام

وزير التربية والتعليم يستعرض أوائل الثانوية العامة في مدارس الدمج لعام 2023
بقلم أميرة فكري