وزير التعليم يصل إلى الأقصر لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي
كتب:
أميرة فكري
09:33 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
وزير التعليم
وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى محافظة الأقصر؛ لإطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029 بالتعاون مع «يونيسف» مصر، وافتتاح عدد من المدارس في المحافظة، إضافة إلى متابعة الاستعدادات النهائية في مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2023-2024.
واستقبل نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الوزير فور وصوله.