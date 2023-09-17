6 فئات يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية.. «احمي نفسك من المرض»

دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وقالت إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يستغرق نحو أسبوعين للاستفادة من مفعوله، مشيرة في تقرير رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنّ اللقاح موجود داخل جميع فروع شركات فاكسيرا على مستوى محافظات الجمهورية، وسيكون موجودا داخل الوحدات الصحية أيضًا.

لا تعارض بين لقاح الإنفلونزا الموسمية وكورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وأي لقاح لكورونا، لافتة الى أنّ الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وآلام في العظم، موضحة أنّ الأعراض تزول من تلقاء نفسها خلال يومين ولا تحتاج إلى زيارة الطبيب.

الفئات المستهدفة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفئات المستهدفة بلقاح الإنفلونزا هي:

- الأطفال خلال السنين الخمس الأولى من العمر.

- كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى.

- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.

- السيدات الحوامل خاصة في الثلثين الأخيرين وحتى أسبوعين ما بعد الولادة.

- العاملون بالمجال الصحي.