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وزارة الصحة توجه رسالة للمقبلين على الزواج بشأن موعد الفحوصات

كتب:

مريم الخطري
03:40 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
جانب من اجراء الفحوصات الطبية

جانب من اجراء الفحوصات الطبية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج بشأن الفحوصات الطبية، وقالت في تقرير رسمي لها إنه على المقلبين على الزواج ضرورة إجراء الفحصوات الطبية قبلها بـ 6 أشهر على الأقل وليس قبل عقد القران ببضعة أيام لضمان استخراجها دون قلق للطرفين المقبلين على الزواج.

أماكن الفحوصات المقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة والسكان، فحوصات المقلين على الزواج تتم داخل 303 وحدة صحية موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مشيرة الى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية من خلال الخط الساخن للوزارة الخاصة بالمباردة الرئاسية للمقبلين على الزواج وهم 15300، و15335.

إجراء المشورة من خلال فرق طبية متخصصة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن فحوصات المقبلين على الزواج مهمة للطرفين وتشمل مجموعة من الفحوصات وكذلك إجراء المشورة من خلال فرق طبية للتعامل مع المقبلين على الزواج ومحاولة رفع التوعية الصحية لهم وتهيئتهم للحياة الجديدة المقبلين عليها والأمراض التى يمكن أن تنتقل بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بحملة «100 يوم صحة» توفر خدمة الكشف وإجراء فحصوات المقبلين على الزواج، مؤكدة أن الحملة مهمة للكشف عن الأمراض الوراثية والمزمنة والمعدية مبكرا ومنع انتقالها، والمساعدة فى خلق جيل صحي خالٍ من الأمراض.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.