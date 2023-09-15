نصائح وزارة الصحة لتجنب الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين بشأن الاستخدم الأمثل للمضادات الحيوية في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين والعمل على رفع التوعية الصحية والبعد عن العادات السيئة والسلوكيات الخاطئة التي لها اضرار بالغة على الصحة.

4 نصائح مهمة للتعامل مع المضادات الحيوية

وجاءت النصائح التي حددتها وزارة الصحة والسكان للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية على النحو التالي:

- عدم استعمال المضاد في حالات البرد والإنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.

​- عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب.

​- لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.

​- إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​

الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية وجاءت على النحو التالي:

- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​​

- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​​

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​​

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.​​

- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​​

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​​

- استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية​.​