رئيس جامعة السويس يتابع الاستعداد للعام الجديد وامتحانات الدور الثاني

تابع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس مدى جهازية مرافق الكليات لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجها بإنجاز كافة التدابير اللازمة.

جاء ذلك خلال متابعته للجان امتحانات الدور الثاني بكلية التربية بحضور الدكتور سيد علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

متابعة امتحانات الدور الثاني بكلية التربية

وتابع الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة أعمال امتحانات الدور الثاني بكلية التربية جامعة السويس ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، مؤكدا ضرورة توفير كافة الإمكانيات ووسائل الراحة للطلاب لخروج الامتحانات على أكمل وجه.

رئيس جامعة السويس يتابع استعداد الكليات للعام الدراسي الجديد

وقال رئيس جامعة السويس، إن الجولة تهدف بجانب متابعة الامتحانات إلى الوقوف على مدى جاهزية مرافق الكليات لاستقبال العام الجامعي الجديد، موضحا أنه وجه عمداء الكليات باتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن كي تكون مختلف مرافق الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب على أعلى درجات الكفاءة من مدرجات وقاعات ومعامل وورش، معربا عن اطمئنانه لدرجات الاستعداد الحالية سواء في الكليات أو المدن الجامعية.