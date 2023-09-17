19 كلية متاحة في جامعة السويس لطلاب المرحلة الثالثة منها طب وعلاج طبيعي، وفق إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة السويس

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة السويس

وفقاً لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الرسمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة السويس، فإن الكليات المتاحة بالجامعة عددها 19 كلية ومعهدا وفقا لما يلي:

طب السويس 375.0 درجة

طب أسنان السويس 373.0 درجة

علاج طبيعي السويس 370.0 درجة

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358.0 درجة

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5 درجة

سياسة واقتصاد السويس 330.5 درجة

علوم السويس 329.5 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5 درجة

سياسة واقتصاد السويس رياضة 319.0 درجة

فني تمريض السويس 295.0 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5درجة

ثروة سمكية السويس 275.0 درجة

تجارة انتساب موجه السويس 274.0 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268.0 درجة

تربية (طفولة) السويس 263.5 درجة

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256.0 درجة

تربية رياضية بنات السويس 205.0 درجة

تربية شعبة تربية فنية السويس 205.0 درجة