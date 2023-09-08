جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023.. الحجز إلكتروني

استقبلت جامعة قناة السويس على مدار الأسبوع الماضي عدد من طلاب الكليات المختلفة لتوقيع الكشف الطبي عليهم تمهيدا لإنهاء إجراءات قبولهم في الكليات خلال العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع إعلان جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023

وأعلنت جامعة قناة السويس في بيان رسمي، أنه يتم توقيع الكشف الطبي لطلاب كلية التجارة بالمركز الطبي بكلية التجارة يوميا، بسبب ارتفاع عدد الطلاب مقارنة بالكليات الأخرى.

وقال البيان إن طلاب باقي الكليات يؤدون الكشف الطبي طبقا لجدول مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023 بالإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب.

وقال البيان إنه سيتم استقبال الطلبة طبقا لجدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة قناة السويس 2023 حتى 31 أكتوبر المقبل، ويبدأ الكشف من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا يوميا، عدا الجمعة والسبت.

حجز إلكتروني لـ مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023

وأضاف بيان جامعة قناة السويس أنه على كل طالب تسجيل بياناته بموقع جامعة قناة السويس لحجز موعد الكشف الطبي، ثم يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي باسم الطالب والكلية المرشح لها تحمل موعد وتاريخ الكشف، مشيرا إلى أنه يتم تحديد موعد للطالب طبقا لجدول مواعيد الكشف الطبي جامعة قناة السويس 2023.

ويشمل الكشف الطبي، فحص الطلاب في عيادة الرمد وعيادة الباطنة وعيادة الجلدية وعيادة الجراحة وعيادة الروماتيزم وعيادة الأسنان وإجراء الفحوصات المعملية اللازمة.

ويجب على الطلاب إحضار صورتين شخصيتين وصورتي بطاقة الرقم والقومي، وبطاقة الترشيح الخاصة بالطالب، مع إحضار أشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب من المستشفى الجامعي التخصصي أو أي مستشفى حكومي للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين والقدامى لتسليمها وفحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالإدارة الطبية.