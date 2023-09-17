افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى النوبارية المركزي.. يضم 8 أسرة

شارك المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، في افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى النوبارية المركزي بالمدينة بعد أعمال التوسعة والتطوير، وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، خالد أبو خطيب، عضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس الأمناء وعدد من القيادات التنفيذية بالجهاز والمدينة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على توفير الأجهزة اللازمة ليكون المستشفى قادرا على التعامل مع جميع الحالات.

وأوضح المهندس أحمد إسماعيل، أنه تم إضافة 8 أسرة وأجهزة غسيل كلوي وإنشاء وحدة تركيب مستلزمات الغسيل الكلوي وحجرة كشف وحدة الكلى، وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة وجهاز المدينة وأعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني البناءة.

وأكد " إسماعيل " أن جهاز المدينة يقف دائماً بجانب الجهات الحكومية والخدمية بالمدينة لتوفير خدمات تليق بسكان المدينة، لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية، يرافقه مسئولو الجهاز عدداً من الخدمات وأعمال الصيانة والإنارة بأحياء وشوارع المدينة، حيث قام بالمرور على منطقة ٩٦٠ - ١٠٠٠ وحدة بالحي الأول، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والزراعة، بجانب المرور على المنطقة الخدمية بالحي الأول.

رفع جميع الإشغالات عن المسطحات الخضراء

كما وجه رئيس جهاز مدينة النوبارية برفع جميع الإشغالات عن المسطحات الخضراء والأرصفة، حيث تم المرور على منطقة ابني بيتك ( أ – ب – ج)، لمتابعة أعمال النظافة والصيانة والإنارة بالشوارع، بجانب التصدى لأى مخالفات تخص البناء والاهتمام بمتابعة شكاوى السكان بالأحياء، وضرورة إصلاح أي أعطال تطرأ علي إضاءة الأعمدة مع عدم الإخلال بخطة تخفيف الأحمال بالنوبارية، بجانب تغيير أغطية غرف الصرف وتطهير خطوط الصرف بكافة المناطق والمتابعة المستمرة لها.

ثم تفقد المهندس أحمد إسماعيل، منطقة الخدمات الرئيسية بمركز المدينة، وواجهة المدينة على الطريق الصحراوي، حيث تم رفع الإشغالات والمخالفات أمام المحال وإتاحة الأرصفة والمسطحات الخضراء لحركة المواطنين.