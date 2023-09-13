«الإسكان»: تسليم مدرسة تعليم أساسي جديدة تضم 55 فصلا لجهاز حدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، أنّ الجهاز سلّم مدرسة تعليم أساسي تضم 55 فصلا دراسيا بمشروع الإسكان الاجتماعي رقم 607 عمارة للهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بحضور المهندس محمد زكريا، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى السيد، معاون رئيس الجهاز، والمهندسة نشوى الهلاوي بإدارة المشروعات والتنمية.

وأكد الجهاز في بيان عنه اليوم، أنّ جميع المدارس التي يتم الانتهاء من جاهزيتها للتشغيل لاستقبال طلاب جدد، يتم تسليمها إلي وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة الأبنية التعليمية وهي المسؤولة عن التشغيل لتوفير المدرسين والمعلمين بالعملية التعليمية حيث تم إنشاء إدارة تعليمية جديدة بحدائق أكتوبر، تختص بجميع المدارس الموجودة في مدينة حدائق أكتوبر في جميع المراحل التعليمية المختلفة والتجريبي والخاص والرسمية للغات وغيرها.

فتح الباب التحويلات للمدارس الخمس الجديدة في حدائق اكتوبر

وأضاف الجهاز، أنّه استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد تم فتح الباب التحويلات للمدارس الخمس الجديدة في حدائق أكتوبر منذ شهر يونيو الماضي، لاستقبال الطلاب الجدد، وتشمل مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي منطقة 269 عمارة ومدرسة البخارى الثانوية منطقة 390 فدانا، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب للتعليم الأساسي منطقة 390 فدانا، ومدرسة التقى الثانوية المنطقة الرابعة ابني بيتك (حدائق الياسمين)، ومدرسة حورس الرسمية للغات بكمبوند حورس.

يذكر أنّ تكلفة إنشاء الـ5 مدارس الجديدة بلغت نحو 57 مليون جنيه.