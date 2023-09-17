يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية ثباتة الذي عليه منذ تعاملات الأسبوع الماضي حيث يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جينه للشراء و8.24 جينه للبيع وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك مصر 8.22 جينه بيعاً و8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 8.25 جينه للبيع و8.19 جينه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 8.13 جنيه شراءً و8.25 جينه بيعاً.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جينه للشراء و8.25 جنيه للبيع.