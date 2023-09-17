وفاة أيريش جرينستيد عضوة فريق «702» الغنائي عن عمر يناهز 43 عاما

توفيت المغنية الأمريكية أيريش جرينستيد عضوة فريق «702» الغنائي عن عمر يناهز الـ 43 عاما، وذلك وفقا لما أعلنته شقيقتها ليميشا جرينستيد، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ببالغ الحزن أود أن أخبركم بوفاة أختي وصديقتي الجميلة»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

خسارة فادحة للعائلة

وتابعت شقيقة المغنية أيريش جرينستيد في منشورها: «لقد خاضت معركة طويلة وهي في النهاية رحلت في سلام، كانت تلك الفتاة مشرقة مثل النجوم، لم تكن جميلة من الخارج فحسب، بل من الداخل أيضًا، كانت مشاركتها المسرح فرحة سأعتز بها لبقية حياتي، نحن، العائلة، نطلب الدعاء واحترام خصوصيتنا لأننا نحزن على خسارة فادحة لعائلتنا».

ورغم عدم الكشف عن سبب الوفاة، أعلن الفريق الغنائي في ديسمبرالماضي أن أيريش تأخذ إجازة طبية «بسبب مشاكل صحية خطيرة»، على حد تعبيرهم في ذلك الوقت.

معلومات عن فريق «702» الغنائي

أصدروا فريق «702» الغنائي ألبومهم الأول بعنوان «No Doubt» في عام 1996، والذي تضمن أغانٍ فردية بما في ذلك «Steelo»، والتي تم استخدامها أيضًا كأغنية رئيسية لمسلسل «Cousin Skeeter» التلفزيوني، وبعد ثلاث سنوات، أطلقوا ألبومهم الثاني «702» والذي تضمن الأغنية الناجحة «Where My Girls At».