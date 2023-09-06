الكنيسة تبدأ احتفالات «مولد الأنبا برسوم العريان» غدا

أعلن دير الأنبا برسوم العريان في المعصرة حلوان، بدء الاحتفالات السنوية الخاصة بقديس الدير، غدا، تحت إشراف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والذي كلفه البابا تواضروس الثاني قبل عدة أيام بتولي أوضاع الدير نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير الأنبا برسوم العريان، على أن يرسل الأنبا مرقس تقارير دورية بالأوضاع الرعوية والمالية والإدارية.

برنامج نهضة احتفالات الأنبا برسوم العريان

ويقيم الدير خلال الاحتفال بـ الأنبا برسوم العريان نهضة يومية، إذ وضعت برنامجًا تنظيمي لها يتكون من قداسات تقام يوم السبت من الساعة 6 إلى الساعة 8 يوميًا، وتقام أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 7 إلى الساعة 9.30 صباحًا، ويومي الجمعة والأحد تقام القداسات من الساعة 7 إلى الساعة 10.30.

ويتضمن برنامج الاحتفال التسبحة ورفع البخور والتمجيد ودورة زفة أيقونة الأنبا برسوم العريان من الساعة 5.30 إلى الساعة 6.45 مساءا، والكورال والترانيم من 7 إلى 8 مساءا، وتلقى عظة يومية خلال أيام الاحتفال من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساءا.

مشاركة أساقفة الكنيسة في الاحتفالات

ويشارك في الاحتفال عددًا من أساقفة الكنيسة من إيبارشيات مختلفة من بينهم الأنبا مارتيروس، الأسقف العام، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والأنبا مكسيموس الأسقف العام، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ومطران المعادي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الكهنة بالإيبارشية.