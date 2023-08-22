أساقفة الكنيسة يشيدون بملف «الوطن» في حب العدرا: متميز

إشادات واسعة حظى بها ملف جريدة «الوطن» الصادر بعنوان «في حب العدرا»، تحتفي فيه بالسيدة مريم في عيدها، وأكد أساقفة ومطارنة الكنيسة أن الملف يمثل رسالة محبة خاصة وأنه عن السيدة العذراء الذي اجتمع المصريون «مسلمون ومسيحيون» في حبها، مؤكدين أن اهتمام جريدة الوطن بمثل هذا النوع من الملفات يدعم المواطنة وروح الوحدة.

إشادات قبطية بعدد جريدة الوطن عن العذراء

وأثنى الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، على ملف جريدة الوطن عن السيدة العذراء قائلاً: «عمل متميز تعيشوا وتعملوا»، فيما قال الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد: «عمل متميز، وجميل».

ووصف الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية، عدد جريدة الوطن بمناسبة عيد العذراء بالمتميز، متقدمًا بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل المتميز، مستكملًا أنَّ العدد مشرف ويوضح مدى اهتمام الجريدة بالكنيسة وأعيادها، متابعا أنه يدل أيضا على اهتمام الجريدة بالتعبير عن الشعب المصري بمختلف أطيافه وفي كل الأحداث التي يحتفل بها الشعب المصري.

وعلى ذات المنوال جاء رأي الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي، أنه عدد جميل ومتميز بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد إعلان صعود العذراء، حيث تناولت الجريدة في عددها الصادر اليوم معلومات كثيرة عن العذراء.

البابا يحتفل بعيد العذراء في المجر

واحتفلت اليوم، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وصلى البابا تواضروس الثاني قداس العيد في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعاصمة المجرية بودابست، وشاركه أعضاء الوفد المرافق وعدد الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان، أعداد كبيرة من الشعب.

وعَمَّدَ عددا من الأطفال من أبناء الأسر المصرية المقيمن في المجر، وهنأ في عظة القداس الحضور بعيد السيدة العذراء، موجهًا كلامه لأبنائه الحضور: «مصر بتسلم عليكم» ونصحهم: «اهتموا بتربية أولادكم في البيت والكنيسة».

وذكر البابا تواضروس خلال عظته اليوم بالمجر، فضائل العذراء من خلال حديثها، مشيرا إلى أنه يمكن أن نتعلم منها في حياتنا.

وأوضح البابا أن العذراء كانت تتسم بالطاعة، لافتا إلى أن الكنيسة قامت واستمرت بالطاعة، إذ أن الطاعة حاضرة بوضوح في الرهبنة والخدمة الكنسية، وكانت بها روح الحكمة، وتعيش بروح بالوصية.