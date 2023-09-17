إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، حتى انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي الذي وقع قرب مفارق جرزا عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.