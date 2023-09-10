إصابة شخصين في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وعلى الفور، أسرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لٌطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق أسيوط الغربي، قرب كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بسيطة ومتوسطة، وهما عبدالعظيم محمد عبد القادر، 57 سنة، ومحمد علي سيد، 20 سنة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصاباتهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.