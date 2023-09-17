هيئة الدواء تحذر من عقار مغشوش لعلاج نزلات البرد في السوق

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا تحذيريًا للمواطنين بشأن وجود عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي BRONCHICUM ELIXIR، مؤكدة أن هناك عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي داخل السوق الدوائية، كما يمكن التفرقة بين الأصلية والمقلدة للمستحضر المذكور.

الفرق بين العبوات المقلدة وبين العبوات الأصلية

وحددت هيئة الدواء، كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، على النحو التالي:

- الكرتون الداخلي النقطة في حرف i في كلمة BRONCHICUM.

- وفيما يتعلق بالعبوة المقلدة النقطة مختلفة تماما.

- الكرتون الخارجي يوجد رقم على العبوة الأصلية وعلى العبوة المقلدة لا يوجد أي رقم.

- يوجد على الكرتون الخارجي كلمة ايجيب واحدي يوجد بها شرطة، ولكن العبوات المقلدة لا يوجد شرطة بين كلمة ايجيب واحدي.

عقار BRONCHICUM ELIXIR

الجدير بالذكر أن عقار BRONCHICUM ELIXIR يستخدم لعلاج نزلات البرد في الصدر، كما أنه يستخدم لعلاج أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد، والكحة المصاحبة للبلغم الناتجة عن نزلات البرد

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه ﻓي ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪﻟي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة او اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ للهيئة.