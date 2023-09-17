قادة العالم يبحثون التحديات الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة غدا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، سوف تنطلق غدًا الاثنين، بمشاركة رؤساء وقادة العالم لبحث أهم التحديات التي تواجه العالم.

قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتبرز الدورة الـ78 الحاجة المُلحّة لإعادة أهداف التنمية المستدامة الـ17 إلى مسارها الصحيح، سعيًا لتحقيقها بشكل كامل بحلول 2030.

خطة 2030

ووفق تقرير الجمعية العامة، يجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم توجيهات سياسية رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية، والتي من شأنها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وتُقام فعاليات الجمعية العامة خلال الفترة من 19 - 26 سبتمبر الجاري، إذ يجتمع قادة العالم للمشاركة في المناقشة العامة السنوية تحت شعار «إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة».

وفي هذا الإطار، يبحث رؤساء الدول والحكومات والوزراء حلول التحديات العالمية المتشابكة؛ سعيًا لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.