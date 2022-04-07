عاجل.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع لها، وأيد القرار93 مقابل معارضة 24 عضوا، وامتناع 58 عضوا عن التصويت، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها والغربيون روسيا بارتكاب انتهاكات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت 24 فبراير الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن، كان آخر هذه الاتهامات ما حدث في بلدة بوتشا، الواقعة بالقرب من العاصمة كييف.

روسيا: النازيون الجُدد يستهدفون المدنيين

في المقابل تنفي روسيا هذه التهم مشيرة إلى أنه تم فبركتها بإيعاز من الولايات المتحدة بغرض تشويهها وعرقلة المفاوضات، وتتهم موسكو الجيش الأوكراني ومن تصفهم بالنازيين الجدد الأوكران بارتكاب جرائم حرب أيضا، واستهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.