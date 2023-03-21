رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب:

محمد أبو عمرة
04:24 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
وزير الري خلال اللقاء

وزير الري خلال اللقاء

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة» بنيويورك، تشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وتبادلا الآراء حول مستهدفات المؤتمر، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية، والعمل على إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية».

وأكد الدكتور سويلم، أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، تُعد الأكثر احتياجا لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية.

اقرأ المزيد:

وزير الري يتوجه إلى الولايات المتحدة لحشد الجهود الدولية في دعم قضايا المياه

وزير الري: تنفيذ مشروعات لحماية شواطئ مطروح من ارتفاع سطح البحر

وزير الري يلتقي سفيري طاجيكستان وهولندا لمناقشة سبل التعاون المشترك

وزير الري يشارك في جلسة حوارية عن التعليم العالي وقضايا المياه

وزير الري لنشأت الديهي: مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.