وزير الري يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة» بنيويورك، تشابا كروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وتبادلا الآراء حول مستهدفات المؤتمر، وسُبل تعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المائية، والعمل على إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية».

وأكد الدكتور سويلم، أن دول الندرة المائية والدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، تُعد الأكثر احتياجا لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية، من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية.