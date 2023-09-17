جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بعد قليل

تعقد جامعة الأزهر بعد قليل وتحديدًا في تمام الساعة 2 ظهرًا، مؤتمرا صحفيا، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وذلك لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية المسجلين ضمن تنسيق الأزهر 2023، الاستعلام والحصول علي نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني عهن طريقة الضغط علي الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات

وبدأ طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بامتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول 2023، تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الأزهر 2023 يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وتمّ استئناف تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الأزهر 2023 للطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر.

واستكمالًا للحديث عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وضعت الجامعة مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها عند التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2023، من خلال الموقع الإلكتروني وهي:

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات

- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.

- التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة فصول الفيوم وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، من الشعب المتناظرة فقط.

- يكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بتسديد الرسوم المقررة للتحويل.