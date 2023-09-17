أعلنت جامعة الأزهر، أنه سيعلن عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، وذلك بعد نحو 10 أيام من انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية الثلاثاء الماضي، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 بالرابط.

مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق الأزهر

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن نتيجة تنسيق الأزهر والحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بنين وبنات والشعبة الأدبية بنين وبنات

وتوضح «الوطن» في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 بالرابط ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2023 بالرابط

- الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني من هنا .

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

- تحديد الشعبة الدراسية علمي أو أدبي.

- إدخال بيانات الطالب كاملة.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- الضغط علي كلمة استعلام.

- تظهر الكلية التي تم ترشيح الطالب لها.

- يمكن للطالب طبع بطاقة التشريح للكلية المراد التحاقه بها.

تنسيق الثانوية الأزهرية

يشار إلى أن خدمات التنسيق الإلكتروني للثانوية الأزهرية، قد فتحت أبوابها للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية لتسجيل الرغبات 20 أغسطس الماضي، فيما تم إعادة فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجيحن في الدور الثاني 7 سبتمبر الجاري وتم غلق الباب الثلاثاء الماضي.