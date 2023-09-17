تسليم 35 مركبا مجانيا للصيادين بقرية الشخلوبة بكفر الشيخ

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 35 مركب صيد جديدة، مطابقة للمواصفات، مجاناً، وجرى توزيعها على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع جمعية الشفاء للأبحاث الطبية، حيث سيتم التواصل مع الصيادين مستقبلاً لإجراء الصيانة اللازمة للمراكب أو إصلاح أي عطل قد يطرأ على مركب الصيد مجاناً.

تسليم 35 مركب صيد مجانا للصيادين بقرية الشخلوبة

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجد جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، واللواء أحمد، رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء للأبحاث الطبية، والسيد إبراهيم على فرحات، شيخ الصيادين بالشخلوبة، وعدد من الصيادين.

تسليم 48 مركب صيد في شهر يناير الماضي

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه سبق تسليم 48 مركب صيد خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة «بر أمان»، بالتعاون بين المحافظة، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.