وزير التعليم يوجه بتسجيل غياب طلاب الثانوية العامة

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تسجيل غياب طلاب الثانوية العامة على أن تنظم المدارس مسابقات دراسية، تجذب طلاب المرحلة الثانوية للحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أهمية المنصات التعليمية على يوتيوب فى استفادة الطلاب في زيادة تحصيلهم الدراسي.

تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وأشار الوزير خلال لقاءه بمديري الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، حيث أن العبء المعرفى وكمية المعلومات تعوق التعلم عند زيادتها عن السعة العقلية للطالب، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

ضرورة تدريس المشروعات القومية

كما وجه الوزير بتركيز المعلمين على قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، مؤكدًا على ضرورة تدريس المشروعات القومية للطلاب في المدارس ليدركوا حجم الإنجازات على أرض الواقع وليكونوا فخورين ببلادهم، وتناول هذه الإنجازات في موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية، وكذا التوسع في اشتراك الطلاب فى ريادة الأعمال وأن تصبح مادة أنشطة أساسية فى كل المواد الدراسية لصقل الطالب بمهارات يدوية وعملية.