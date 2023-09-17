دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينما

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار المخرج البوسني الكبير دانيس تانوفيتش، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية وذلك في إطار التحضيرات لدورة المهرجان الـ45.

وأشارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي إلى أن هذا الاختيار يأتي حرصًا على استقطاب أكبر الأسماء السينمائية العالمية للمشاركة في المهرجان السينمائي العريق، من أجل مشاركة الخبرات مع صناع السينما الشباب المصريين والعرب والدوليين المشاركين في المهرجان.

معلومات عن المخرج البوسني دانيس تانوفيتش

ولد المخرج والسيناريست البوسني دانيس تانوفيتش عام 1969، ويعد واحدًا من أهم المخرجين وكتاب السيناريو في منطقة شرق أوروبا وفي العالم أجمع، ضمن أهم أعماله يأتي فيلم «الأرض المحايدة»، الذي فاز بالعديد من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية إضافة إلى جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان عام 2001، إلى جانب ذلك، فقد أخرج أفلامًا مثل «فصل من حياة جامع نحاس» و«موت في ساراييفو» الذي فاز بجائزة الدب الفضي – جائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين عام 2016 وهو المخرج الوحيد القادم من البوسنة والهرسك الذي يفوز بجائزة الأوسكار.

انطلاق الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي في أكتوبر

وقال حسين فهمي رئيس مهرجان االقاهرة السينمائي: «سعداء باستضافة أكبر الأسماء السينمائية العالمية في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي، دانيس تانوفيتش هو واحد من أهم الأسماء السينمائية في العالم، وفازت أفلامه بالعديد من الجوائز في أعرق المهرجانات والمحافل السينمائية، ونفخر برئاسته للجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام».

وقال مدير المهرجان أمير رمسيس: «فخور بتواجد دانيس تانوفيش كرئيس للجنة التحكيم الدولية في المهرجان في دورته الـ 45 كمخرج مكلل في تاريخه بكبرى الجوائز العالمية من جوائز الأكاديمية ومهرجاني كان وبرلين، سعيد بإتاحة مهرجان القاهرة الدائمة لجمهوره الفرصة للاحتكاك بأسماء صنعت تاريخ السينما من مختلف دول العالم».