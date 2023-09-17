إصابة 5 سيدات في تصادم سيارتين ببني سويف

أصيبت 5 سيدات بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية العطف في مركز الواسطى، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بزراعي مصر أسوان

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعي مصر اسوان أمام قرية العطف في مركز الواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات اسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بعدد 3 سيارت إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

أسماء المصابات في حادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من مبروكة محمد قرني، 65 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد جمال أمين، 16 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبير محمود عبد العزيز، 18 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و نجاه محمد ابراهيم، 37 سنة، مقيمة صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و صفاء عبد الرازق عبد التواب، 46 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات.