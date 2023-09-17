محافظ الإسكندرية يوزع مستلزمات المدارس على الأطفال ذوي الهمم والأيتام

التقى محافظ الإسكندرية بعدد كبير من الأطفال الأيتام وذوي الهمم على شاطيء المندرة المجاني وتناول معهم وجبة الإفطار في جو مليء بالبهجة والمرح والفرح ثم قام بتوزيع مستلزمات المدارس على الأطفال المشاركين من الأيتام وذوي الهمم بالمجان لجميع المراحل التعليمية.

مستلزمات مدرسية لذوي الهمم

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن » إن معرض اليوم أقيم خصيصاً للأطفال الأيتام وذوي الهمم بجميع المراحل التعليمية ليتم توزيع المستلزمات المدرسية عليهم وهي عبارة عن شنطة مدرسية وعدد من الكراسات والكشاكيل والأقلام والألوان وكل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية وما يكفيه طوال العام الدراسي كمشاركة مجتمعية من محافظة الإسكندرية لأبنائنا الأيتام وذوي الهمم وذلك على هامش افتتاح المعرض الرئيسي أهلاً مدارس بأسعار مخفضة على شاطئ المندرة المجاني.

محافظ الإسكندرية: سعيد بلقاء ذوي الهمم

وأشار محافظ الإسكندرية إلى كان سعيداً جدا بلقاء الأطفال الأيتام وذوي الهمم وتناولت معهم وجبة الإفطار وشعرت بسعادة بالغة بوجوده وسط هؤلاء الأطفال المميزين.

وحضر الافتتاح والفعاليات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومني محمود رئيس جمعية إحنا الخير والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ، والدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان.