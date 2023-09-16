محافظ بني سويف يعلن انطلاق معارض «أهلا مدارس» بخصومات 30%

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة معارض «أهلا مدارس» جديدة بالمراكز، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد، لزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والاحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.

أماكن معارض أهلا مدارس بالمنيا

وأوضح محافظ المنيا، إن المعارض الرئيسية في مدينة ملوي بشارع توني بك، وفي أبوقرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدناوي، وفي مغاغة بشارع السلام، وفي قريتي أبو البلد وميانة، إلى جانب المعرض الرئيسي أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرا إلى أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلى 30%.

سيارات متنقلة داخل مراكز المنيا

وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطي كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين بكل مركز، بإجمالي 17 سيارة مجهزة بسلع أساسية من سكر وزيت وأرز في القرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة.