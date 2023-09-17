المتاحف المصرية تحتفل باليوم العالمي للصم.. أنشطة وفعاليات

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ المتاحف المصرية تحتفل اليوم، باليوم العالمي للصم الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أنّ الهدف من الاحتفالية، هو تسليط الضوء على حقوق الصم في المجتمع، كالتعليم وحقهم في ممارسة حياة طبيعية يسهل فيها التواصل مع العالم.

تعليم لغة الإشارة

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنّ المتاحف المصرية تعمل دائمًا على دمج الصم، من خلال مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة لهم للتفكير والإبداع وإظهار مواهبهم المتعددة، بما يسهل تواصلهم مع العالم دون مواجهة أي مشكلات، وذلك من خلال تعليم لغة الإشارة للصم وغيرهم، ومشاركة ذوي الهمم حول العالم، بأهم إنجازاتهم التي حققوها ونجاحاتهم في كافة نواحي الحياة.

ورشة صيفية بعنوان «الباحث الصغير»

وفي سياق متصل، أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ قسم البحث العلمي بمتحف الإسكندرية القومي، ينظم بداية من اليوم ولمدة 3 أيام، ورشة صيفية بعنوان «الباحث الصغير»، لتعليم مبادئ البحث العلمي المستخدم حاليًا في المناهج الدراسية، للأطفال من عمر 9 سنوات وحتى 12 عامًا.