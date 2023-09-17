473 ألف جنيه إيرادات فيلم وش في وش أمس بدور العرض

نجاح كبير حققه فيلم وش في وش، أمس في دور العرض، حيث لا زال ينافس بالسينمات بين المراكز الأولى، ويجمع العمل النجمين، محمد ممدوح وأمينة خليل.

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم وش في وش حقق أمس 473 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم وش في وش

الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، فبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح، بعد أن جمعتهما مسلسلات «عائلة زيزي، وقابيل، والعائدون، ولا تطفئ الشمس، وجراند أوتيل»، وفيلمي 122، والخلية.