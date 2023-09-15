فيلم وش في وش يتراجع إلى المركز الثالث في إيرادات السينما

جاءت إيرادات فيلم وش في وش، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس بنحو 617 ألفا و223 جنيها، وتراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بالسينما، حيث يسبقه في المركز الأول فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج ونيللي كريم، بإيرادات أمس تقدر بنحو 880 ألف جنيه وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتخطت حصيلة إيرادات فيلم وش في وش، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما نحو 22 مليون جنيه، فيما تجاوز فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، نحو 28 مليون جنيه في 4 أسابيع عرض كذلك.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

في قصة فيلم وش في وش، التي تدور في إطار كوميدي اجتماعي، يحدث ظرف طارئ يضطر معه أن يتم احتجاز عائلتين في شقة واحدة، وتشتعل الأحداث في ظل اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي لهما، وتحتد الخلافات بين الزوجين في إطار مثير.