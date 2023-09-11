فيلم «وش في وش» يحقق 501 ألف جنيه بالسينمات خلال يوم

استطاع الفنان محمد ممدوح، أن يحقق نجاحا كبيرا بفيلمه «وش في وش»، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بموسم الصيف.

فيلم «وش في وش» يحقق 501 ألف جنيه

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «وش في وش» استطاع أن يحقق 501 ألف جنيه أمس، ويحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم «وش في وش» في إطار اجتماعي كوميدي، إذ تضطر الظروف أن تتجمع عائلة الزوجين في شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحدا منهما المغادرة، ما يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.