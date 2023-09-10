وش في وش يحتل المركز الثاني ويقترب من العميل صفر.. حقق 738 ألف جنيه إيرادات

اشتدت المنافسة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية مؤخرًا، بعد طرح عدد من الأعمال السينمائية الخاصة بموسم الصيف وكان من بينهم فيلمي العميل صفر لأكرم حسني وفيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح.

فيلم وش في وش بالمركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن المنافسة مشتدة بين فيلمي العميل صفر وفيلم وش في وش بشكل كبير على المركز الأول والثاني، وأن الإيرادات الخاصة بهم متقاربة بشكل كبير يوم أمس السبت الموافق 9 سبتمبر.

وتابع الدفراوي: فيلم العميل صفر احتل المركز الأول بإيرادات بلغت 792,992 جنيه، أما فيلم وش في وش فقد حقق إيرادات بلغت 737,972 جنيه .

يذكر أنَّ فيلم وش في وش يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد وسلوى محمد على وأسماء جلال وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.