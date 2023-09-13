إجمالي إيرادات فيلم وش في وش تصل إلى 21.8 مليون جنيه

نجاح كبير حققه الفنان محمد ممدوح، خلال فيلمه الجديد «وش في وش»، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بموسم الصيف، واستطاع أن يثبت ذاته بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم وش في وش حقق أمس 414 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية، إذ أنَّه لازال ينافس بدور العرض بقوة ويحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف أنَّ إجمالي إيرادات الفيلم بدور العرض وصلت إلى 21 مليونًا و80 ألف جنيه، ليحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى المعروضة بموسم الصيف.

قصة فيلم وش في وش

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول أسرة تجبرها الظروف أن تظل ليلة كاملة معاً بسبب كسر الباب، ويأتي ذلك لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحدا منهما المغادرة، ما يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.