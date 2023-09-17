آخر موعد اليوم.. كيفية التقديم للالتحاق بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، أنَّ آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بمدارس الشركة اليوم الأحد 17 سبتمبر وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، كيفية التقديم والمحافظات المستهدفة، وشروط القبول بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية.

المحافظات المستهدفة

- البحيرة.

- القليوبية.

- قنا.

- أسيوط.

- جنوب سيناء.

- الإسكندرية.

- الدقهلية.

- السويس.

- المنيا.

كيفية التقديم

يتمّ التقديم للالتحاق بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من خلال اللينك التالي: https://dualedu.moe.gov.eg/home.

معايير القبول للالتحاق بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

-الحد الأدنى لمجموع القبول طبقاً لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 225 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 على 18 عامًا.

- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

- أن يجيد الطالب اللغة الإنجليزية.

كيفية التقديم لطلاب الأزهر والمدارس الدولية

أوضحت مدارس «WE» أنَّه للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين المصريين من الخارج، والطلاب الوافدين «الأجانب»، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8.

طريقة التقديم

وللاطلاع على طريقة التقديم يتم مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: https://fb.watch/lTRQRnymxc/?mibextid=Nif5oz.