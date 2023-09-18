مواطنون عن قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور: «أب لكل المصريين»

لا زالت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي بظلالها على الشعب المصري، بعد أن وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، وأصدر قرارات تخدم فئات متنوعة بينها المزارعين والصحفيين وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة، وغيرهم.

وقال رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، إنّ قرارات الرئيس السيسي، طمأنت الشعب المصري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكدًا أنّ القرارات جاءت بالرغم من المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العالم نتيجة الأزمات المتتالية وأثرت على مصر، مشيرًا إلى أنّ هذه القرارت تدل على قرب الرئيس من المواطنين وشعوره بهم في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.

وأشار المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إلى أنّ قرارات الرئيس تأتي بالرغم من المشاكل العالمية وتأثيرها الكبير على الشأن المصري، وتحد من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، مؤكدًا أنّ الرئيس يضع المواطن نصب عينيه ولا يتوانى عن تقديم الدعم لكل الفئات.

مزارع عن قرارات الرئيس: يوفر كل شىء لخدمة الفلاحين

وقال علي النفيل، أحد المزارعين بمحافظة المنوفية، أنّ قرار الرئيس السيسي بإطلاق البنك الزراعي المصري، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، يعد دليلًا على متابعة الرئيس الدقيقة لكل ما يهم الفلاحين وتقديم كل الدعم لهم من خلال توفير كل الخدمات التي بدأت بتبطين الترع وتوفير الأسمدة لطريقة سهلة والاعتماد على أصناف متطورة من البذور والتقاوي.

عضو بـ«النواب»: الرئيس أب لكل المصريين

من جهته، أوضح النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، أنّ قرارات الرئيس السيسي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن الملايين من الشعب المصري مستفيدين من هذه القرارات التي تدل على أنّ الرئيس أب لكل المصريين.