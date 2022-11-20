13 حديقة عامة في المنوفية باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه منذ 2014

تواصل محافظة المنوفية خطتها لتطوير وإنشاء حدائق جديدة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير الحدائق وتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار وتوفير أماكن للخروج، وهو الأمر الذى يتواكب مع استضافة مصر قمة المناخ.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المحافظة اهتمت خلال السنوات الماضية بإنشاء الحدائق فى جميع المراكز والمدن، فمنذ 2014 إلى 2022 تم إنشاء 13 حديقة باستثمارات بلغت قيمتها 30 مليون جنيه، وتواصل المحافظة خطتها لتنفيذ مبادرات إنشاء الحدائق فى جميع المراكز والمدن.

إنشاء 3 حدائق في شبين الكوم

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 3 حدائق فى شبين الكوم، و3 بأشمون، و3 بتلا، و4 بمنوف وقويسنا والباجور والشهداء، مؤكداً أن العمل مستمر فى إنشاء الحدائق الجديدة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك زراعة الأشجار المثمرة وأشجار النخيل، فضلاً عن زراعة أشجار الزينة فى نطاق مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الحدائق الجديدة تم إنشاؤها على أعلى مستوى لخدمة المواطنين، وتضم مساحات خضراء كبيرة، ومقاعد واستراحات للزوار، وكذلك أعمدة ديكورية، وبرجولات للحماية من الشمس، فضلاً عن الإضاءات الليلة، والمظهر الجمالى الرائع، موضحاً أن بعض الحدائق الجديدة تم إنشاؤها فى أماكن تجمعات القمامة وكذلك الترع المغطاة وغيرها من الأماكن المهمَلة على مدار سنوات سابقة.

إعادة الميادين إلى رونقها وبهائها

وأوضح أن الميادين أيضا تم الاهتمام بها بشكل كبير وإعادة الميادين إلى رونقها وبهائها، وذلك بالتوازى مع إنشاء الحدائق العامة، موضحاً أنه تم تطوير ورفع كفاءة 13 منطقة، وهى «ميدان أنور السادات، ميدان تحيا مصر، ميدان الزهور، ميدان السلام، ميدان 30 يونيو بحى شرق، ميدان التعمير، ميدان شرف، ميدان شارع عاطف السادات، ميدان الإسعاف، ميدان سليمان متولى، تطوير كوبرى عمر أفندى، تطوير كورنيش شبين الكوم، تطوير كورنيش بركة السبع».