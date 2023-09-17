في عيد ميلادها.. تعرف على سر رفض عبلة كامل للتكريم في المهرجانات

«عبلة كامل» اسم حاضر دائما على مائدة التكريمات في المهرجان السينمائية والفنية في مصر، حيث صنعت الفنانة الكبيرة بتلقائيتها وموهبتها الفطرية مسيرة طويلة ورصيدا ضحما من الإبداع ووضعها في مكانة خاصة لا ينافسها عليها أحد، وأصبحت الاسم الأبرز أمام رؤساء المهرجانات السينما والمسرح والدراما لتكريمها عن مشوارها الفني.

«لا تحب الظهور الإعلامي».. يعد ذلك السبب الأبرز وراء اعتذار الفنانة عبلة كامل الدائم عن التكريم في المهرجانات وفقا لما كشفه أحد المقربين منها، الذي أكد أن الفنانة القديرة لا تفضل الظهور الإعلامي وتتجنبه بشكل كبير حتى إن لقاءتها الإعلامية نادرة للغاية، وكان آخرها تكريمها في الدورة السابقة من المهرجان القومي للمسرح يوليو الماضي، حيث كشف الفنان محمد رياض رئيس المهرجان أن اسم عبلة كامل يُطرح دائما في كثير من الفعاليات لتكريمها، لكنها ترفض ذلك لأسباب تخصها، مؤكدا على احترامه لموقفها.

من القاهرة للدراما إلى القاهرة السينمائي.. عبلة كامل ترفض التكريم

كما طرح اسم عبلة كامل للتكريم في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، إلا أنها اعتذرت أيضا عن التكريم وفقا لما أعلنه الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، قائلا إنها اعتذرت لأسباب خاصة بها، على حد تعبيره، ومن القاهرة للدراما إلى القاهرة السينمائي، أعلن المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الفنانة ترفض التكريم والظهور العلني وبالتالي إدارة المهرجان ليس أمامها سوى احترام رغبتها.