مهرجان ‎شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقيم المؤتمر الصحفي الأول الثلاثاء

ينظم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، مؤتمر صحفي يعلن من خلاله كل التفاصيل الخاصة بالدورة الجديدة تحت رئاسة مازن الغرباوي، كما سيتم الإعلان عن ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهي دولة إيطاليا.

حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ

سيقام المؤتمر الصحفي بالمركز الثقافي الإيطالي، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والفنان مجدى كامل عضو اللجنة العليا للمهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد اسكالماني، وبعض أعضاء السفارة الإيطالية، وكذلك بعض أعضاء اللجنة العليا ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة.

وقال الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان: «إن اختيار دولة إيطاليا لتكون ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، آتى تجسيدا لحرصنا الدائم على مشاركة المسرح الإيطالي وتقديراً لمشاركتها الكبيرة خلال الدورات السابعة الماضية من المهرجان».

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.