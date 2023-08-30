مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن القائمة القصيرة بدورته الـ8

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري .

413 عرضًا مسرحيًا بالمهرجان

يعرض في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع 250 عرضًا منها للمشاهدة، ولم تخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم اختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.

وضمت القائمة القصيرة للعروض الكبرى 81 عرضًا منها : عرض «Hot Clown Sex» من أمريكا، وعرض«Uturunca» من الأرجنتين، وعرض Pulgarcita#NiUnaMenos من الأرجنتين، وعرض Vay-Vay من أرمانيا، وعرض Disappearing من بلغاريا، وعرض Niko Nikoladze من چورجيا.

مسابقة عروض المونودراما

أما مسابقة عروض المونودراما، جرى اختيار 31 عرضًا مسرحيًا، منها: «Hey, Kitty!» من أرمانيا، وعرض «Medea» من كزاخستان، وعرض «Alacrán o La Ceremonia» من إسبانيا، وعرضي «المثابرة» و«عندما يتنفس الشهدا» من العراق، ومن تونس عرض «شروق مريم»، و«البروف»، و «أنا مرا»، ومن مصر «رقصة وداع»، و«قبل الإفطار» و«المشهد الأخير»، و«الطريقة المضمونة للتخلص من البقع»، ومن ليبيا عرض «الوصيد».

أما القائمة القصيرة لعروض مسرح الشارع والفضائيات المسرحية غير التقليدية، فقد تم اختيار 40 عرضًا مسرحيًا، منها: عرض Suitcase حقيبة من كندا، وعرض Awthentic- declaration vo.3 من اليابان، وعرض وجع من فلسطين، وعرض مكبث من الإمارات العربية المتحدة، وعرض «المهرج» من تونس، وعرض «أششش» من العراق، ومن مصر أه كارميلا، وليلة القتلة، وصباحين وحتة، وحيث لا يراني أحد، وسالب واحد، ومعتدل بهدوء غاضب، ومن فرنسا - سوريا عرض اللاجئان.