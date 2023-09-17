دورة تدريبية على استخدام نظم المعلومات الجغرافية بمكتبة الإسكندرية

تنظم اليوم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع البحث الأكاديمي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع للقطاع، دورة تدريبية بعنوان «استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الإدارة البيئية المستدامة» وذلك بالتعاون مع مشروع بناء القدرات الوطنية المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، وتستمر الدورة حتى يوم 19 سبتمبر 2023.

خبير نظم جغرافية في الدورة

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية لـ«الوطن» إنه يقدم الدورة الدكتور كريم عمر مستشار أول لشئون البيئة والتنوع البيولوجي، ومقيم عالمي في القائمة الحمراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخبير نظم المعلومات الجغرافية والنمذجة بخبرة ميدانية أكثر من 17 عامًا في مجال حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، داخل وخارج المحميات الطبيعية ورسم الخرائط والبحث العلمي وإدارة المشروعات وإنشاء برامج التعليم والتوعية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة

وأوضح زايد أن الدورة تأتي من خلال إيمان مكتبة الإسكندرية بأهمية تنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعي والتفكير العلمي بينهم وبتدريب الشباب على استخدام أحدث التقنيات لتحليل البيانات و أن هذة الدورة تأتي إستكمالاً لتعاون المكتبة مع وزارة البيئة بمشروع بناء القدرات الوطنية المرحلة الثالثة، الذي بدأ بمبادرة «الحفاظ على الطبيعة أسلوب حياة والتزام إنساني» وشارك فيه حوالي مائة من طلاب جامعتي الإسكندرية ودمنهور للتوعية بأهم الإتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية ريو التي تشمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.