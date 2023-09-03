طلاب كوريا الجنوبية يزورون مكتبة الإسكندرية ضمن برنامج تبادل الوفود الشبابية

استقبلت اليوم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظِّمه وزارة الشباب والرياضة، بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وفدًا من طلاب كوريا الجنوبية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية فإنه تم خلال الجولة تفقد الوفد قاعات المركز، بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، والتي تقدم عرضًا شاملاً عن تاريخ مصر بدءًا من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة.

إطلاع بتقنية الواقع المعزز

كما اطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة والتي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، بردية كتاب الموتى لآنى، جدارية مقبرة رخمي رع.

الوفد الكوري يقدم هدية تذكارية لمكتبة الإسكندرية

في نهاية الجولة أتيح للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق SnapSend المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ أمون، ورمسيس الثالث وحورس وست.

وقد أشاد الوفد الكوري بجهود مكتبة الإسكندرية في توثيق ونشر التراث المصري، وأكد على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية، كما قدَّم رئيس الوفد الكوري هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.