رب الأسرة التي زارها الرئيس السيسي: دخلته علينا تشرح القلب.. والزوجة: جبر خاطرنا

قال عادل فكري رب الأسرة التي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظة بني سويف أمس، إنّ «رئيس الجمهورية إنسان بمعنى الكلمة فعندما تحدث معنا شعرت بأنه واحد منا أو غريب عنا، دخلته علينا تشرح القلب، بسيط ومتواضع واحتضن الجميع، لم يطلب منه أحد مصافحته إلا وصافحه، جبر خاطر الجميع».

الجماهير كانت حول الرئيس السيسي في كل مكان

وأضاف رب الأسرة، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الجماهير كانت حول الرئيس السيسي في كل مكان والناس التحمت معه التحامًا تامًا، وكنا كلنا سعداء بوجوده بيننا».

إلى ذلك، قالت ثناء مرعي زوجة رب الأسرة: «لما قلنا له اتفضل طلع معانا وجبر بخاطرنا، ولم أكن أتوقع أن يزورنا، أبدا»، مشيدة بمشروعات حياة كريمة، مؤكّدة أنَّها قدمت كل أنواع الخدمات للقرى المستفيدة في صعيد مصر.

وواصل: «جيراننا فرحانين بالزيارة وبيقولوا لنا ألف مبروك، وهو مكسرش بخاطر حد، حتى الأطفال الصغيرة كانت بتجري في الشارع عليه مكنش بيحوش حد، وكله كان بيبوسه ويحضنه، وسيدة كبيرة سلم عليها ومرضاش يكسفها أبدا، والزيارة دي تتسجل في التاريخ وهتبقى معانا العمر كله».